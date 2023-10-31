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Военный эксперт Марочко: спецслужбы Украины занялись "отказниками" в Купянске

Силовые структуры

Представители украинских спецслужб приехали в Купянск Харьковской области для "разъяснительных бесед" с солдатами ВСУ, отказывающихся от выполнения приказов Киева.

Военный эксперт Марочко: спецслужбы Украины занялись "отказниками" в Купянске
Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, сотрудники СБУ и нацполиции "КОРД" избивают "отказников".

Как пояснил военспец в разговоре с РИА Новости, представители спецслужб Украины прибыли в Харьковскую область из-за массового отказа солдат 14-й и 32-й отдельных мехбригад ВСУ выполнять задачи, поставленные командованием.

Он добавил, что украинские военные сорвали ряд запланированных атак, поскольку приняли решение не идти в бой. Из-за этого общее положение ВСУ на линии соприкосновения ухудшилось, уточнил Марочко.

Ранее украинские солдаты признались в беседе с Washington Post, что они не способны противостоять наступлению ВС РФ на Купянском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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