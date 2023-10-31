Боевое крыло ХАМАС вступило в столкновение с армией Израиля на северо-западе Газы

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", входящая в состав палестинского движения ХАМАС, вступила в бой с израильской армией.

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Сражение развернулось в северо-западной части сектора Газа, пояснили представители группировки в Telegram-канале.

Помимо этого, в ХАМАС заявили, что палестинское движение уничтожило два израильских бронеавтомобиля. Предварительно, в результате атаки скончался военнослужащий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о переходе ЦАХАЛ к третьему этапу вооружённого противостояния с ХАМАС. Он подчеркнул, что израильская наземная операция в Газе будет постепенно расширяться. По его словам, главная цель Израиля — уничтожить палестинских боевиков.