Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", входящая в состав палестинского движения ХАМАС, вступила в бой с израильской армией.
Сражение развернулось в северо-западной части сектора Газа, пояснили представители группировки в Telegram-канале.
Помимо этого, в ХАМАС заявили, что палестинское движение уничтожило два израильских бронеавтомобиля. Предварительно, в результате атаки скончался военнослужащий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о переходе ЦАХАЛ к третьему этапу вооружённого противостояния с ХАМАС. Он подчеркнул, что израильская наземная операция в Газе будет постепенно расширяться. По его словам, главная цель Израиля — уничтожить палестинских боевиков.
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