Задержан подозреваемый в покушении на Царёва, он во всём признался

Задержан соучастник покушения на бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царёва, он уже дал признательные показания. Об этом во вторник сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, распространивший видеокадры допроса подозреваемого.

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46-летний житель Ялты рассказал, что в январе 2023 года он был завербован СБУ. В феврале мужчина устроился на работу в местный санаторий им. С. М. Кирова, где жил Царёв. В рамках выполнения задания украинских спецслужб он собирал и передавал своим кураторам информацию о местонахождении политика, а также оборудовал тайник для хранения оружия и взрывчатки.

При обыске дома у подозреваемого оперативники ФСБ нашли взрывчатые вещества, самодельное взрывное устройство, фото Царёва и схемы маршрутов его передвижения.

Напомним, в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте бывший депутат Верховной рады Олег Царёв получил серьёзные огнестрельные ранения. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

По данным ЦОС ФСБ, сейчас состояние Олега Царёва по-прежнему тяжёлое, но стабилизировалось, его жизни уже ничего не угрожает. Приняты дополнительные меры по охране самого политика и его семьи.