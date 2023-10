Задержан соучастник покушения на бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царёва, он уже дал признательные показания. Об этом во вторник сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, распространивший видеокадры допроса подозреваемого.

Фото: Wikipedia by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0