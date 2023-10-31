Меликов: "Какие вы мужчины? Какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?"

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал подонками, устроивших погром в аэропорту Махачкалы.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

На встрече с силовиками республики он не стеснялся в выражениях.

"Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?" — отметил Меликов.

Участников погрома необходимо изолировать от общества и "никакого снисхождения", чтобы они не забыли своей вины, подытожил глава Республики.

Ранее сообщалось, что вандалы, разгромившие аэропорт в Махачкале, внесены в чёрный список.

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