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Меликов: "Какие вы мужчины? Какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?"

Силовые структуры

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал подонками, устроивших погром в аэропорту Махачкалы.

Меликов: "Какие вы мужчины? Какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?"
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

На встрече с силовиками республики он не стеснялся в выражениях.

"Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?" — отметил Меликов.

Участников погрома необходимо изолировать от общества и "никакого снисхождения", чтобы они не забыли своей вины, подытожил глава Республики.

Ранее сообщалось, что вандалы, разгромившие аэропорт в Махачкале, внесены в чёрный список.

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События в махачкалинском аэропорту Сергей Меликов обсудил в прямом эфире с Владимиром Соловьевым
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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