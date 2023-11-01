Шойгу: В России подготовили 93 тысячи специалистов для применения новейшего оружия в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании завил о необходимость в подготовке солдат, которые смогут применять в ходе СВО высокотехнологичное оружие.

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Глава Минобороны отметил, что из-за широкого использования в зоне СВО вооружения такого типа появилась необходимость наращивать количество квалифицированных военных.

25 тысяч человек из этого числа было подготовлено для того, чтобы доукомплектовать группировки войск и сформировать соединения воинских частей. Также министр отметил, что по итогам экзаменов все специалисты усвоили знания и получили навыки достаточные для того, чтобы начать выполнять служебные обязанности.

Известно, что на СВО появился первый батальон дронщиков-минеров ВС РФ. Как сообщают РИА Новости, на базе инженерной бригады ЮВО уже создано первое подразделение — батальон специального минирования.