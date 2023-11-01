Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании завил о необходимость в подготовке солдат, которые смогут применять в ходе СВО высокотехнологичное оружие.
Глава Минобороны отметил, что из-за широкого использования в зоне СВО вооружения такого типа появилась необходимость наращивать количество квалифицированных военных.
25 тысяч человек из этого числа было подготовлено для того, чтобы доукомплектовать группировки войск и сформировать соединения воинских частей. Также министр отметил, что по итогам экзаменов все специалисты усвоили знания и получили навыки достаточные для того, чтобы начать выполнять служебные обязанности.
Известно, что на СВО появился первый батальон дронщиков-минеров ВС РФ. Как сообщают РИА Новости, на базе инженерной бригады ЮВО уже создано первое подразделение — батальон специального минирования.
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