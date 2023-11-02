В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 вражеских лодок и около 100 боевиков ВСУ

В зоне СВО погиб военнослужащий-оператор беспилотников с позывным Мечта, который только за три последних месяца уничтожил 19 лодок с украинскими бойцами, которые пытались форсировать Днепр.

Фото: ru.freepik.com

О гибели оператора ТАСС сообщил представитель предприятия-производителя FPV-дрона "Упырь", на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

Помимо лодок Мечта с помощью дронов уничтожил несколько пикапов и грузовиков, а также более ста военнослужащих украинской армии.

"В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения", — сообщил собеседник агентства.

Погибший оператор беспилотников ранее был награжден медалью "За отвагу", а сейчас сослуживцы Мечты подадут документы на присвоение ему звания Героя России посмертно.

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