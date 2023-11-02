В зоне СВО погиб военнослужащий-оператор беспилотников с позывным Мечта, который только за три последних месяца уничтожил 19 лодок с украинскими бойцами, которые пытались форсировать Днепр.
О гибели оператора ТАСС сообщил представитель предприятия-производителя FPV-дрона "Упырь", на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.
Помимо лодок Мечта с помощью дронов уничтожил несколько пикапов и грузовиков, а также более ста военнослужащих украинской армии.
"В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения", — сообщил собеседник агентства.
Погибший оператор беспилотников ранее был награжден медалью "За отвагу", а сейчас сослуживцы Мечты подадут документы на присвоение ему звания Героя России посмертно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.