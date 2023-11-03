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Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов

1:34
Силовые структуры

Генштаб ВСУ так и не решился в ходе летнего "контрнаступа" ударить по Приднестровью, а бездарно растратил ресурс, тщетно пытаясь прорваться к полуострову Крым.

Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов
Фото: mil.ru

В этом убеждён политолог Ростислав Ищенко.

"Украине, с точки зрения своего международного позиционирования, было нужно не нападать на чужую территорию, а Приднестровье — это территория Молдавии, а надо было продемонстрировать успех в освобождении украинских территорий. О чём они постоянно и говорили. И именно здесь им надо было продемонстрировать Западу какой-то успех. В этом была украинская идея, и именно её они продавали своим западным союзникам. И именно эту идею Запад у Украины покупал. А вот идею напасть на Молдавию не покупал никто", — цитирует эксперта издание "Военное дело".

По его словам, устроить провокацию там можно было бы, но для этого было нужно, чтобы Санду напала на Приднестровье, а Киев её после этого поддержал - помогая "дружественной Молдавии подавлять мятеж".

Однако молдавские генералы не желают воевать, поскольку после поражения им придётся во Франции работать таксистами или шахтёрами в Польше. Поэтому в нападении на Приднестровье они и не увидели своих интересов. А значит, организовать провокацию против Приднестровья было достаточно сложно. В 2022 году Вашингтон уже пытался организовать там провокацию, но это у него не вышло, напомнил аналитик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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