Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генштаб ВСУ так и не решился в ходе летнего "контрнаступа" ударить по Приднестровью, а бездарно растратил ресурс, тщетно пытаясь прорваться к полуострову Крым.

Фото: mil.ru

В этом убеждён политолог Ростислав Ищенко.

"Украине, с точки зрения своего международного позиционирования, было нужно не нападать на чужую территорию, а Приднестровье — это территория Молдавии, а надо было продемонстрировать успех в освобождении украинских территорий. О чём они постоянно и говорили. И именно здесь им надо было продемонстрировать Западу какой-то успех. В этом была украинская идея, и именно её они продавали своим западным союзникам. И именно эту идею Запад у Украины покупал. А вот идею напасть на Молдавию не покупал никто", — цитирует эксперта издание "Военное дело".

По его словам, устроить провокацию там можно было бы, но для этого было нужно, чтобы Санду напала на Приднестровье, а Киев её после этого поддержал - помогая "дружественной Молдавии подавлять мятеж".

Однако молдавские генералы не желают воевать, поскольку после поражения им придётся во Франции работать таксистами или шахтёрами в Польше. Поэтому в нападении на Приднестровье они и не увидели своих интересов. А значит, организовать провокацию против Приднестровья было достаточно сложно. В 2022 году Вашингтон уже пытался организовать там провокацию, но это у него не вышло, напомнил аналитик.