МВД: На блогера-милионника Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Министерство внутренних дел России 3 ноября опубликовали сообщение о задержании известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Теперь на него заведено дело по статье 159 УК страны («Мошенничество»).

Как утверждает следствие, Шабутдинов с сообщниками действовал одновременно от нескольких юридических лиц и обещал предоставить обучающую программу об эффективном предпринимательстве для любого желающего. Кроме того, мошенник обещал сверхдоходы.

"Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес" — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также найдены сведения о ряде эпизодов преступления сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер распространял информацию о своих курсах и продавал их.

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