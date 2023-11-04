Командование ВСУ не обращает внимания на болезни боевиков, которых отправляют на фронт, рассказали украинские военнопленные. В ряды набирают с инвалидностью и даже с психическими отклонениями, рассказали украинские военнопленные.
Один из боевиков ВСУ пожаловался, что с детства сильно заикается, а его поставили служить "стрелком", тогда как он не может даже чётко доложить местоположение.
"Присвоили мне специальность "стрелок", в моём состоянии я не могу дать правильную информацию даже", — посетовал военнопленный Фёдор Миронов.
Другого отправили на передовую с серьёзными проблемами со зрением.
"Имею отклонения по здоровью, правый глаз — астигматизм, 15 процентов зрения, левый глаз — 80 процентов, также сколиоз и искривление грудной клетки. Несмотря на мои доводы в военкомате, поставили печать "годен", — приводит рассказ Глеба Потмана из Львова ТАСС.
При этом никто комиссовать солдат не собирался. Боевики выполняли поставленные задачи без необходимого лечения.
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