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Украинские пленные: в ВСУ мобилизуют с инвалидностью и серьёзными психическими болезнями

1:08
Силовые структуры

Командование ВСУ не обращает внимания на болезни боевиков, которых отправляют на фронт, рассказали украинские военнопленные. В ряды набирают с инвалидностью и даже с психическими отклонениями, рассказали украинские военнопленные.

Украинские пленные: в ВСУ мобилизуют с инвалидностью и серьёзными психическими болезнями
Фото: The Daily Beast

Один из боевиков ВСУ пожаловался, что с детства сильно заикается, а его поставили служить "стрелком", тогда как он не может даже чётко доложить местоположение.

"Присвоили мне специальность "стрелок", в моём состоянии я не могу дать правильную информацию даже", — посетовал военнопленный Фёдор Миронов.

Другого отправили на передовую с серьёзными проблемами со зрением.

"Имею отклонения по здоровью, правый глаз — астигматизм, 15 процентов зрения, левый глаз — 80 процентов, также сколиоз и искривление грудной клетки. Несмотря на мои доводы в военкомате, поставили печать "годен", — приводит рассказ Глеба Потмана из Львова ТАСС.

При этом никто комиссовать солдат не собирался. Боевики выполняли поставленные задачи без необходимого лечения.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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