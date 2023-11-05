Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при поддержке артиллерии уничтожила боевиков ВСУ, которые пытались удержать опорный пункт у села Работино в Запорожской области.
После артудара, российские разведчики незаметно подошли к "опорнику" врага и зачистили территорию.
"Разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции", — сообщили в Минобороны.
Российским военным удалось заполучить трофеи в опорном пункте врага: стрелковое оружие и боеприпасы западного производства.
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