Разведчики ВДВ ликвидировали боевиков ВСУ, пытавшихся удержать "опорник" у Работино

Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при поддержке артиллерии уничтожила боевиков ВСУ, которые пытались удержать опорный пункт у села Работино в Запорожской области.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

После артудара, российские разведчики незаметно подошли к "опорнику" врага и зачистили территорию.

"Разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции", — сообщили в Минобороны.

Российским военным удалось заполучить трофеи в опорном пункте врага: стрелковое оружие и боеприпасы западного производства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...