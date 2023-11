Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при поддержке артиллерии уничтожила боевиков ВСУ, которые пытались удержать опорный пункт у села Работино в Запорожской области.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.