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Получивший тяжёлые ранения Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО

1:37
Силовые структуры

Полковник Рустам Сайфуллин, награждённый званием Героя России за свои подвиги, вернулся на фронт после двух полученных ранений во время спецоперации. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

Получивший тяжёлые ранения Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати", — пояснил военнослужащий.

Он подчеркнул, что для офицеров, понёсших увечья на поле боя, важно передать свой опыт молодым командирам и молодежи.

По возвращении к своим бойцам полковник Сайфуллин оценил высоко их службу и сказал: "Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно".

Он также выразил свою глубокую привязанность к своему полку, называя его своей боевой семьей и говоря, что он "дышит полной грудью" в её окружении.

Полковник Сайфуллин командовал 40-м инженерно-сапёрным полком в составе 41-й общевойсковой армии. В одном из эпизодов он продолжал руководить под огнём врага, несмотря на серьёзные ранения, и благодаря этому его подразделения успешно справились с задачей по переправе через Северский Донец. За свою отвагу и героизм в выполнении боевых задач полковник был удостоен звания Героя России.

После восстановления военнослужащего он был назначен на должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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