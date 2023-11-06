Полковник Рустам Сайфуллин, награждённый званием Героя России за свои подвиги, вернулся на фронт после двух полученных ранений во время спецоперации. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.
"Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати", — пояснил военнослужащий.
Он подчеркнул, что для офицеров, понёсших увечья на поле боя, важно передать свой опыт молодым командирам и молодежи.
По возвращении к своим бойцам полковник Сайфуллин оценил высоко их службу и сказал: "Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно".
Он также выразил свою глубокую привязанность к своему полку, называя его своей боевой семьей и говоря, что он "дышит полной грудью" в её окружении.
Полковник Сайфуллин командовал 40-м инженерно-сапёрным полком в составе 41-й общевойсковой армии. В одном из эпизодов он продолжал руководить под огнём врага, несмотря на серьёзные ранения, и благодаря этому его подразделения успешно справились с задачей по переправе через Северский Донец. За свою отвагу и героизм в выполнении боевых задач полковник был удостоен звания Героя России.
После восстановления военнослужащего он был назначен на должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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