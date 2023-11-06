Марков о наступлении ВСУ: "Контрнаступ провалился, но продолжается"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о ситуации на фронтах СВО.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Марков рассказал, что ВС РФ полностью остановила наступление ВСУ в Запорожье. Армия Украины перебросила оттуда войска в районы Авдеевки и Херсона.

"В Авдеевке армия Россия пытается взять город в окружение", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Херсоне ВСУ создали удобный для наступления плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.

"Здесь самое опасное положение для России", — объяснил политический эксперт.

Марков рассказал, что на севере Купянска Россия очень медленно наступает.

"Артёмовск. Много недель идут бои за жд насыпь. Наступление ВСУ и есть и остановилось. Контрнаступ провалился, но продолжается", — сообщаил политолог.