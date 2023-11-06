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Марков о наступлении ВСУ: "Контрнаступ провалился, но продолжается"

0:57
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о ситуации на фронтах СВО.

Марков о наступлении ВСУ: "Контрнаступ провалился, но продолжается"
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Марков рассказал, что ВС РФ полностью остановила наступление ВСУ в Запорожье. Армия Украины перебросила оттуда войска в районы Авдеевки и Херсона.

"В Авдеевке армия Россия пытается взять город в окружение", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Херсоне ВСУ создали удобный для наступления плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.

"Здесь самое опасное положение для России", — объяснил политический эксперт.

Марков рассказал, что на севере Купянска Россия очень медленно наступает.

"Артёмовск. Много недель идут бои за жд насыпь. Наступление ВСУ и есть и остановилось. Контрнаступ провалился, но продолжается", — сообщаил политолог.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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