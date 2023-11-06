Политолог Сергей Марков рассказал о ситуации на фронтах СВО.
Марков рассказал, что ВС РФ полностью остановила наступление ВСУ в Запорожье. Армия Украины перебросила оттуда войска в районы Авдеевки и Херсона.
"В Авдеевке армия Россия пытается взять город в окружение", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в Херсоне ВСУ создали удобный для наступления плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.
"Здесь самое опасное положение для России", — объяснил политический эксперт.
Марков рассказал, что на севере Купянска Россия очень медленно наступает.
"Артёмовск. Много недель идут бои за жд насыпь. Наступление ВСУ и есть и остановилось. Контрнаступ провалился, но продолжается", — сообщаил политолог.
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