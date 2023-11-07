Al Jazeera: Под завалами в Газе остаются около 3 тысяч человек

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Около 2,8 тысяч человек находятся под завалами в секторе Газа, который по прежнему находится под ударам ЦАХАЛ. Информацию приводит катарский телеканал Al Jazeera. Ее подтверждает Минздрав Палестины.

Фото: Openverse by ISM Palestine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Более 2,8 тыс. человек в секторе Газа все еще находятся под завалами", — оповестил собеседник телеканала.

Отмечается, что атаки сопровождаются нападением на жителей приграничных населенных пунктов, а также захватом заложников.

Ранее стало известно, что посол Палестины в РФ, Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что во время встречи с Энтони Блинкен в Рамалле, лидер воющей страны Махмуд Аббас сделал заявление о том, что Палестина нуждается в остановке боевых действий.