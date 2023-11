Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о том, что украинские формирования предприняли попытки атаковать различные атомные электростанции на территории России. По его словам, Киев всё чаще прибегает к террористическим методам против Москвы, потому что не может добиться успехов на поле боя.

Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.