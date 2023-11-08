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Патрушев: ВСУ пытались атаковать три российские АЭС

Силовые структуры » Военные новости

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о том, что украинские формирования предприняли попытки атаковать различные атомные электростанции на территории России. По его словам, Киев всё чаще прибегает к террористическим методам против Москвы, потому что не может добиться успехов на поле боя.

Патрушев: ВСУ пытались атаковать три российские АЭС
Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.

В ходе встречи с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ), которая проходит в Москве, Патрушев уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС.

"Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев всё чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру", — цитирует секретаря Совбеза РФ ТАСС.

Помимо этого, по словам Патрушева, 26 октября один из беспилотных летательных аппаратов ВСУ попал в склад ядерных отходов на Курской АЭС. В то же время, два других были обнаружены в комплексе административных зданий электростанции.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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