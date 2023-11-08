Патрушев: ВСУ пытались атаковать три российские АЭС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о том, что украинские формирования предприняли попытки атаковать различные атомные электростанции на территории России. По его словам, Киев всё чаще прибегает к террористическим методам против Москвы, потому что не может добиться успехов на поле боя.

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В ходе встречи с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ), которая проходит в Москве, Патрушев уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС.

"Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев всё чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру", — цитирует секретаря Совбеза РФ ТАСС.

Помимо этого, по словам Патрушева, 26 октября один из беспилотных летательных аппаратов ВСУ попал в склад ядерных отходов на Курской АЭС. В то же время, два других были обнаружены в комплексе административных зданий электростанции.