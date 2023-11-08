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Следователи установили сильнодействующий яд в торте и виски для лётчиков в Армавире

Силовые структуры

СК РФ установил сильнодействующие яды, находившиеся в торте и виски, которые доставили на празднование 20-летия выпуска Армавирского летного училища.

Следователи установили сильнодействующий яд в торте и виски для лётчиков в Армавире
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.

По словам экс-пилота, отравитель — уроженец Мелитополя Егор Семёнов — сотрудничает со следствием. Он обвиняется по ст. "терроризм".

В конце октября сообщалось о происшествии в Армавире. Террористичекий акт пытались провести в отношении выпускников училища, собравшихся отметить 20-летие выпуска. Кстати, ряд офицеров сейчас выполняют боевые задачи на спецоперации.

Мероприятие готовилось 9 месяцев. Обвиняемый в терроризме знал точное количество человек на банкете. Он владел данными, которые были известны узкому кругу лиц.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

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Торт смерти: Спецоперация Британии провалилась
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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