Мэр Киева Кличко: власти Украины не справились с финансированием ВСУ

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины не справились с финансированием ВСУ.

Фото: sharij.net

"Забрав у городов и селений военный НДФЛ (ещё и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление", — написал он в Telegram.

Кличко отметил, что это решение нанесло сильный удар по небольшим городам, где "военный НДФЛ" составлял большую часть бюджета.

Ранее политолог Галицкий выразил мнение, что глава ВСУ Залужный может убить президента Зеленского, чтобы отвлечь Запад.

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