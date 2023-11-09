ВСУ начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать с беспилотников кассетные припасы в регионах России. Они были сброшены на Курскую область. Соответствующее сообщение сделал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Начиненный кассетными боеприпасами дрон ВСУ атаковал комбинат в населенном пункте Суджа, он сбросил три боеприпаса. В результате удара никто не пострадал.
Известно, что сообщение об обстрелах боеприпасами такого типа поступали и ранее, но до этого ВСУ ударяли такими боеприпасами реактивных систем залпового огня (РСЗО) или с помощью ракет. Первые сообщения об этом были в августе 2023 года.
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