ВСУ начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать с беспилотников кассетные припасы в регионах России. Они были сброшены на Курскую область. Соответствующее сообщение сделал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Начиненный кассетными боеприпасами дрон ВСУ атаковал комбинат в населенном пункте Суджа, он сбросил три боеприпаса. В результате удара никто не пострадал.

Известно, что сообщение об обстрелах боеприпасами такого типа поступали и ранее, но до этого ВСУ ударяли такими боеприпасами реактивных систем залпового огня (РСЗО) или с помощью ракет. Первые сообщения об этом были в августе 2023 года.