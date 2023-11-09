Убийца Веры Пехтелевой был помилован и отправлен в зону СВО

1:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Сразу несколько изданий, включая МК, Коммерсант и Царьград, сообщили сегодня о том, что Владислав Канюс, получивший 17 лет колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой, был помилован.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В качестве источника новости указывается Telegram-канал правозащитницы Алены Поповой (признанной иностранным агентом). В своём посте Попова опубликовала скан ответа прокуратуры Ростовской области отцу убитой девушки. В документе говорится, что Канюс в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области наказание в виде лишения свободы не отбывал. На основании Указа президента Российской Федерации от 27.04.2023 он помилован с освобождением 28.04.2023 от дальнейшего наказания и снятием судимости.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в Кемерово. 23-летняя девушка приехала к бывшему возлюбленному Владиславу Канюсу, чтобы забрать вещи. Незадолго до этого пара рассталась. Спустя несколько часов дверь в помещение, где проживал Канюс, взломали. Вера Пехтелева была мертва. На её теле обнаружили 111 телесных повреждений, следы изнасилования и удушения (как выяснилось позже — шнуром от утюга).

История получила широкий резонанс не только из-за жестокости, с которой было совершено преступление, но и в силу того, что полиция несколько часов не могла приехать на помощь. Пятерых кемеровских полицейских, не отреагировавших на вызов, обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. В итоге все осужденные силовики получили условные сроки.