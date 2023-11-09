В Астрахани арестовали блогера за реабилитацию нацизма

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В Астрахани арестовали 26-летнего администратора интернет-сообщества по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру», ссылаясь на Следственный комитет России (СКР).

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Отмечается, что в 2021 году молодой человек создал группу и публиковал в ней посты с записями и изображениями, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», а также выражал негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества.