В Астрахани арестовали блогера за реабилитацию нацизма

В Астрахани арестовали 26-летнего администратора интернет-сообщества по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру», ссылаясь на Следственный комитет России (СКР).
Отмечается, что в 2021 году молодой человек создал группу и публиковал в ней посты с записями и изображениями, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», а также выражал негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества.
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