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В Астрахани арестовали блогера за реабилитацию нацизма

0:40
Силовые структуры » МВД

В Астрахани арестовали 26-летнего администратора интернет-сообщества по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру», ссылаясь на  Следственный комитет России (СКР).

В Астрахани арестовали блогера за реабилитацию нацизма
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Отмечается, что в 2021 году молодой человек создал группу и публиковал в ней посты с записями и изображениями, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», а также выражал негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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