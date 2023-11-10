ФСБ в Москве арестовала россиянина по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Москве россияне Блинова Г. А. По информации пресс-службы Лефортовского суда Москвы, в который поступило ходатайство об аресте, он обвиняется в госизмене. Отмечается, что в настоящее время подозреваемый заключён под стражу.

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"Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г. А., задержанного ранее по делу, возбужденному по ст.275 УК РФ (госизмена)", — цитирует ТАСС заявление представителя пресс-службы.

При этом суть обвинения Блинова неизвестна. В пресс-службе добавили, что материалы дела в его отношении засекречены.

Известно, что по вменяемой Блинову статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.