Оборонное ведомство Британии заявило о завершенном обучении украинских военных

Украинские военные досрочно закончили обучение, которое проводило оборонное ведомство Великобритании и другие союзников. Число обученных бойцов превысило 3 тысяч человек — такие цифры назвали в британском оборонном ведомстве.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

— Операция Interflex раньше намеченного срока достигла рубежа в 30 тыс. новобранцев, — говорится в официальном заявлении.

Общее количество времени, затраченного на обучение, составило пять недель. Все будущие военные осваивали новые навыки на разных локациях страны. Отмечается, что эта операция изначально возглавлялось руководством Соединённого Королевства.

Ранее в одном из западных изданий публиковалось мнение о том, что украинские военные так ничему и не научились у иностранных инструкторов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...