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Оборонное ведомство Британии заявило о завершенном обучении украинских военных

Силовые структуры

Украинские военные досрочно закончили обучение, которое проводило оборонное ведомство Великобритании и другие союзников. Число обученных бойцов превысило 3 тысяч человек — такие цифры назвали в британском оборонном ведомстве.

Оборонное ведомство Британии заявило о завершенном обучении украинских военных
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

— Операция Interflex раньше намеченного срока достигла рубежа в 30 тыс. новобранцев, — говорится в официальном заявлении.

Общее количество времени, затраченного на обучение, составило пять недель. Все будущие военные осваивали новые навыки на разных локациях страны. Отмечается, что эта операция изначально возглавлялось руководством Соединённого Королевства.

Ранее в одном из западных изданий публиковалось мнение о том, что украинские военные так ничему и не научились у иностранных инструкторов.

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Украинские солдаты проходят подготовку в Великобритании
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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