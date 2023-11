Украинские военные досрочно закончили обучение, которое проводило оборонное ведомство Великобритании и другие союзников. Число обученных бойцов превысило 3 тысяч человек — такие цифры назвали в британском оборонном ведомстве.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0