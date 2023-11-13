В Иране заявили, что конфликт Израиля с ХАМАС вышел за пределы сектора Газа и распространяется на другие страны

Военный конфликт между Израилем и Палестиной перекинулся на соседние государства, среди которых Ливан. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, выступая на памятной церемонии.

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"Война израильского режима в секторе Газа перекинулась на соседний Ливан и может даже расшириться по своим масштабам. Будущее туманно, хотя Иран готов к любым условиям", — заявил Амир Али Хаджизаде. Его слова приводит иранское агентство "Тасним".

Ливанская группировка "Хезболла" вступила в конфликт после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Также в конфликте участвует и Йемен. Иран поддерживает палестинское движение ХАМАС.