В Иране заявили, что конфликт Израиля с ХАМАС вышел за пределы сектора Газа и распространяется на другие страны

Военный конфликт между Израилем и Палестиной перекинулся на соседние государства, среди которых Ливан. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, выступая на памятной церемонии.
"Война израильского режима в секторе Газа перекинулась на соседний Ливан и может даже расшириться по своим масштабам. Будущее туманно, хотя Иран готов к любым условиям", — заявил Амир Али Хаджизаде. Его слова приводит иранское агентство "Тасним".
Ливанская группировка "Хезболла" вступила в конфликт после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Также в конфликте участвует и Йемен. Иран поддерживает палестинское движение ХАМАС.
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