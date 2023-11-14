Губернатор Севастополя Развожаев: погиб глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов

В Севастополе простились с начальником штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, участником боёв в зоне спецоперации на Украине, в том числе при "Азовстали", Яном Сухановым.

Фото: https://t.me/razvozhaev/4550?single

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Суханов получил ранение в боях за Мариуполь.

"При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ещё одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", — говорится в Telegram-канале Развожаева.

Суханов родился в Южно-Сахалинске. Завершив обучение в Дальневосточном высшем командном училище, он приступил к службе в 810-й отдельной бригаде морской пехоты в Севастополе.

В ходе своей службы офицер был направлен на территорию Сирии и был удостоен награды — Ордена Мужества.

"Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль "Азовсталь"", — сообщил губернатор Севастополя.