Минобороны: над четырьмя областями России сбиты украинские беспилотники

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 14 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать несколько российских регионов с помощью беспилотников.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Как отмечает пресс-служба Министерства обороны России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

В Telegram-канале ведомства сказано, что в общей сложности ликвидированы четыре БПЛА украинских войск.

Ранее руководитель Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию о сбитом беспилотном летательном аппарате ВСУ в северо-западной части региона. На месте инцидента работают экстренные службы, уточнил губернатор. По его словам, в результате ЧП мирные жители и инфраструктура не пострадали.