В ночь на 14 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать несколько российских регионов с помощью беспилотников.
Как отмечает пресс-служба Министерства обороны России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.
В Telegram-канале ведомства сказано, что в общей сложности ликвидированы четыре БПЛА украинских войск.
Ранее руководитель Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию о сбитом беспилотном летательном аппарате ВСУ в северо-западной части региона. На месте инцидента работают экстренные службы, уточнил губернатор. По его словам, в результате ЧП мирные жители и инфраструктура не пострадали.
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