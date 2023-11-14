Politico: Французские инструкторы свинарно готовят солдат ВСУ в секретном лагере

Американское издание Politico сообщает, что в настоящее время часть отрядов ВСУ проходят обучение во французском лагере. Как сообщает издание, французы надеются, что "западная тактика поможет Украине выйти из тупика".
Отмечается, что Франция обязалась в этом году обучить 7000 военных через Миссию военной помощи ЕС Украине (EUMAM).
Известно, что еще летом ВСУ назвали западную подготовку частично непригодной для ведения боевых действий с ВС РФ. Они заявили, что проблема в том, что методы НАТО предполагают превосходство в воздухе, которого у Украины нет.
Как сообщает Politico, основной навык, которому учат французы, — как можно быстрее покинуть улицу и попасть в укрытие. Издание приводит слова капитана Реми — "Улица означает смерть". Кроме того, французкие инструкторы разбрасывают трупы свиней, коров и собак в максимально загрязненных окопах для того, чтобы приучить украинцев к "запаху смерти", по словам капитана Ксавьера.
"Когда они прибудут на фронт, обязательно произойдет шок, и моя роль — ограничить этот шок", — рассказал изданию Ксавьер.
Согласно отчету парламента, обучение украинских солдат обходится Франции в 300 миллионов евро.
Также Politico сообщает, что тренерам и стажерам запрещено обмениваться телефонными номерами — по соображениям безопасности: в прошлом французские солдаты становились слишком эмоционально вовлеченными и потрясенными, когда их бывшие стажеры были убиты на поле боя.
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