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Politico: Французские инструкторы свинарно готовят солдат ВСУ в секретном лагере

Силовые структуры » Военные новости

Американское издание Politico сообщает, что в настоящее время часть отрядов ВСУ проходят обучение во французском лагере. Как сообщает издание, французы надеются, что "западная тактика поможет Украине выйти из тупика".

Politico: Французские инструкторы свинарно готовят солдат ВСУ в секретном лагере
Фото: sharij.net

Отмечается, что Франция обязалась в этом году обучить 7000 военных через Миссию военной помощи ЕС Украине (EUMAM).

Известно, что еще летом ВСУ назвали западную подготовку частично непригодной для ведения боевых действий с ВС РФ. Они заявили, что проблема в том, что методы НАТО предполагают превосходство в воздухе, которого у Украины нет.

Как сообщает Politico, основной навык, которому учат французы, — как можно быстрее покинуть улицу и попасть в укрытие. Издание приводит слова капитана Реми — "Улица означает смерть". Кроме того, французкие инструкторы разбрасывают трупы свиней, коров и собак в максимально загрязненных окопах для того, чтобы приучить украинцев к "запаху смерти", по словам капитана Ксавьера.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно произойдет шок, и моя роль — ограничить этот шок", — рассказал изданию Ксавьер.

Согласно отчету парламента, обучение украинских солдат обходится Франции в 300 миллионов евро.

Также Politico сообщает, что тренерам и стажерам запрещено обмениваться телефонными номерами — по соображениям безопасности: в прошлом французские солдаты становились слишком эмоционально вовлеченными и потрясенными, когда их бывшие стажеры были убиты на поле боя.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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