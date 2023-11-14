Клинцевич: истребитель Checkmate отличается своей малозаметностью

Военный аналитик Андрей Клинцевич назвал главную особенность российского истребителя Checkmate. По его словам, этот военный самолёт отличается своей малозаметностью. Кроме того, он дешёвый в производстве.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Клинцевича, Checkmate выступает как некий аналог Су-35. Тем не менее, пока сложно говорить, насколько он заинтересует Воздушно-космические силы России.

"Главная особенность истребителя Checkmate заключается в том, что это самолёт пятого поколения с точки зрения малозаметности. Также стоит отметить, что самолёт однодвигательный, то есть он достаточно дешёвый в производстве", — пояснил военный эксперт в беседе с порталом NEWS.ru.

Помимо этого, Клинцевич рассказал, что сейчас большую ставку в отношении этого истребителя делают на двухдвигательную технику, которая повышает не только его лётные характеристики, но и надёжность. Вдобавок, Checkmate — лёгкий истребитель, так что его отличительными чертами также являются хорошая скорость и манёвренность.