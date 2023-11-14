Алексей Арестович* рассказал, до какого момента Украина выигрывала и когда и почему начался путь к проигрышу.
Украинский военный аналитик рассказал, что до апреля 2022 года Украина одерживала чистую победу над российской армией.
"Вторая война началась 02.04.22 и закончилась 01.11.23 (статья Залужного). Эту войну мы свели вничью", — написал экс-помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он отметил, что неуспех ВСУ вызван такими факторами, как беззаконие, коррупция, аморальность и отсутствие представления о будущем.
"01.11.23 началась третья война. Её мы проиграем", — выразил своё мнение Арестович*.
Ранее Алексей Арестович рассказал, как разошлись взгляды Владимира Зеленского и Валерия Залужного на победу.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.