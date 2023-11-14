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Арестович* разделил конфликт на Украине на периоды: выигрыш, ничья, мы проиграем

Силовые структуры

Алексей Арестович* рассказал, до какого момента Украина выигрывала и когда и почему начался путь к проигрышу.

Арестович* разделил конфликт на Украине на периоды: выигрыш, ничья, мы проиграем
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Украинский военный аналитик рассказал, что до апреля 2022 года Украина одерживала чистую победу над российской армией.

"Вторая война началась 02.04.22 и закончилась 01.11.23 (статья Залужного). Эту войну мы свели вничью", — написал экс-помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он отметил, что неуспех ВСУ вызван такими факторами, как беззаконие, коррупция, аморальность и отсутствие представления о будущем.

"01.11.23 началась третья война. Её мы проиграем", — выразил своё мнение Арестович*.

Ранее Алексей Арестович рассказал, как разошлись взгляды Владимира Зеленского и Валерия Залужного на победу.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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