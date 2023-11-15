Военспец Марочко сообщил об атаке дронов-камикадзе ВСУ под Красным Лиманом

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют дроны-камикадзе для атак на гражданскую инфраструктуру, расположенную в районе Красного Лимана.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам военного специалиста, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, в последние дни количество таких обстрелов увеличилось. Как пояснил эксперт, главные цели ВСУ — критически важные объекты, размещённые на территории прифронтовых посёлков и городов.

В беседе с РИА Новости он рассказал об атаках украинских БПЛА на Кременную, Пролетарск, Новодружеск и Лисичанск.

Помимо этого, Марочко подчеркнул: ВСУ с помощью дронов-камикадзе наносят удары по жилым домам, линиям электропередачи, электроподстанциям, газопроводам и газораспределительным станциям.

Ранее украинские солдаты заявили о тяжёлой ситуации под Красным Лиманом из-за продвижения российских войск.