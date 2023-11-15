Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют дроны-камикадзе для атак на гражданскую инфраструктуру, расположенную в районе Красного Лимана.
По словам военного специалиста, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, в последние дни количество таких обстрелов увеличилось. Как пояснил эксперт, главные цели ВСУ — критически важные объекты, размещённые на территории прифронтовых посёлков и городов.
В беседе с РИА Новости он рассказал об атаках украинских БПЛА на Кременную, Пролетарск, Новодружеск и Лисичанск.
Помимо этого, Марочко подчеркнул: ВСУ с помощью дронов-камикадзе наносят удары по жилым домам, линиям электропередачи, электроподстанциям, газопроводам и газораспределительным станциям.
Ранее украинские солдаты заявили о тяжёлой ситуации под Красным Лиманом из-за продвижения российских войск.
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