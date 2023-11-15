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Военспец Марочко сообщил об атаке дронов-камикадзе ВСУ под Красным Лиманом

1:00
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют дроны-камикадзе для атак на гражданскую инфраструктуру, расположенную в районе Красного Лимана.

Военспец Марочко сообщил об атаке дронов-камикадзе ВСУ под Красным Лиманом
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам военного специалиста, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, в последние дни количество таких обстрелов увеличилось. Как пояснил эксперт, главные цели ВСУ — критически важные объекты, размещённые на территории прифронтовых посёлков и городов.

В беседе с РИА Новости он рассказал об атаках украинских БПЛА на Кременную, Пролетарск, Новодружеск и Лисичанск.

Помимо этого, Марочко подчеркнул: ВСУ с помощью дронов-камикадзе наносят удары по жилым домам, линиям электропередачи, электроподстанциям, газопроводам и газораспределительным станциям.

Ранее украинские солдаты заявили о тяжёлой ситуации под Красным Лиманом из-за продвижения российских войск. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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