В 07:30 средства противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0