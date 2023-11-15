Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

В 07:30 средства противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

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Как проинформировало ведомство, утром предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — уведомило Минобороны в своём Telegram-канале.