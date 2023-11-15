Ярый противник певицы МакSим (Марина Абросимова, она же Максимова) попытался сорвать её концерт в "Депо Три вокзала" на Новорязанской улице, запланированный на 17 ноября.
Мужчина позвонил в концертный зал и предупредил, что взорвёт его, если МакSим посмеет выступить.
Здание обследовали, взрывных устройств не нашли. К вящей радости поклонников звезды, концерт всё же состоится, но с соблюдением усиленных мер безопасности.
Телеграм-канал Mash раскрыл личность хейтера певицы — это 32-летний Илья Ш. из Санкт-Петербурга. На своей страничке в соцсети он уверяет, что приходится братом Марине Абросимовой.
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