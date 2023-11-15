Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бондарчук: в российской киноиндустрии не хватает актеров
Появились подробности о трагической жизни спасённых в Красноярском крае детей: отец содержится в СИЗО
Около ста снарядов ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки - Гладков
Под Кременной в плен попали грузинские наемники-снайперы ВСУ
Мошенники вынудили женщину поджечь здание военкомата
Онколог предупредил об опасности попыток выдавить точки на лице
В Воронеже в ресторане на банкете одной из диаспор силовики раздали повестки в военкомат
Комиссия конгресса США: Китай решил не отказываться от поддержки РФ
Пентагон: поставляемые Украине F-16 после применения отремонтируют в Европе

"Брат" МакSим потребовал отменить её концерт, угрожая взрывом

Силовые структуры » МВД

Ярый противник певицы МакSим (Марина Абросимова, она же Максимова) попытался сорвать её концерт в "Депо Три вокзала" на Новорязанской улице, запланированный на 17 ноября.

"Брат" МакSим потребовал отменить её концерт, угрожая взрывом
Фото: Фото из запрещенной соцсети певицы МакSим

Мужчина позвонил в концертный зал и предупредил, что взорвёт его, если МакSим посмеет выступить.

Здание обследовали, взрывных устройств не нашли. К вящей радости поклонников звезды, концерт всё же состоится, но с соблюдением усиленных мер безопасности.

Телеграм-канал Mash раскрыл личность хейтера певицы — это 32-летний Илья Ш. из Санкт-Петербурга. На своей страничке в соцсети он уверяет, что приходится братом Марине Абросимовой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Последние материалы
Появились подробности о трагической жизни спасённых в Красноярском крае детей: отец содержится в СИЗО
Около ста снарядов ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки - Гладков
Под Кременной в плен попали грузинские наемники-снайперы ВСУ
Военный эксперт: ядерная война нужна Израилю и Штатам
Мошенники вынудили женщину поджечь здание военкомата
Онколог предупредил об опасности попыток выдавить точки на лице
В Воронеже в ресторане на банкете одной из диаспор силовики раздали повестки в военкомат
Политик: США готовятся поджечь Среднюю Азию и Казахстан
Пентагон: поставляемые Украине F-16 после применения отремонтируют в Европе
Эвакуированных из сектора Газа россиян отправят в Москву 16 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников