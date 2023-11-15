"Брат" МакSим потребовал отменить её концерт, угрожая взрывом

Ярый противник певицы МакSим (Марина Абросимова, она же Максимова) попытался сорвать её концерт в "Депо Три вокзала" на Новорязанской улице, запланированный на 17 ноября.

Фото: Фото из запрещенной соцсети певицы МакSим

Мужчина позвонил в концертный зал и предупредил, что взорвёт его, если МакSим посмеет выступить.

Здание обследовали, взрывных устройств не нашли. К вящей радости поклонников звезды, концерт всё же состоится, но с соблюдением усиленных мер безопасности.

Телеграм-канал Mash раскрыл личность хейтера певицы — это 32-летний Илья Ш. из Санкт-Петербурга. На своей страничке в соцсети он уверяет, что приходится братом Марине Абросимовой.