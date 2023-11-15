Сальдо: ВС РФ устроили "огненный ад" для ВСУ в районе села Крынки под Херсоном

Российские военные устроили ВСУ "огненный ад" в районе села Крынки (Херсонская область), потери со стороны Украины за два три-дня составили около сотни человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале

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"Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники", — говорится в публикации.

Как отметил Сальдо, такая ситуация в районе села сложилась после стягивания дополнительных сил ВСУ. Он пояснил, что левобережье Днепра в районе Крынок представляет собой заболоченную местность, поэтому операция оказалась сложной.

"Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно — их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков" — также рассказал Сальдо.

Как отмечает губернатор, украинское военное руководство стянуло лучшую технику и средства РЭБ на Днепре, а также перевели туда лучших из наемников. Ссылаясь на данные разведки, Сальдо привел план ВСУ, согласно которому к 1 ноября планировалось захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, а к 15 декабря — Геническ.

Губернатор Херсонской области также заявил, то сейчас стало очевидно, что планы украинского руководства провалились и шансов выйти на оперативный простор по данному направлению у ВСУ не осталось.