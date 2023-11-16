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Прикурившим от Вечного огня волгоградским студенткам грозит 5 лет тюрьмы

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Силовые структуры » МВД

В отношении двух студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня в центре Волгограда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прикурившим от Вечного огня волгоградским студенткам грозит 5 лет тюрьмы
Фото: СК РФ

Отмечается, что две жительницы города в возрасте 21 года и 24-х лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения в составе группы лиц по предварительному сговору). Им грозит арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

15 ноября около полуночи девушки находились на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда, они решили прикурить от Вечного огня, тем самым осквернив место захоронения.

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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