Прикурившим от Вечного огня волгоградским студенткам грозит 5 лет тюрьмы

В отношении двух студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня в центре Волгограда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что две жительницы города в возрасте 21 года и 24-х лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения в составе группы лиц по предварительному сговору). Им грозит арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.
15 ноября около полуночи девушки находились на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда, они решили прикурить от Вечного огня, тем самым осквернив место захоронения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.