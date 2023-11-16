Прикурившим от Вечного огня волгоградским студенткам грозит 5 лет тюрьмы

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В отношении двух студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня в центре Волгограда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: СК РФ

Отмечается, что две жительницы города в возрасте 21 года и 24-х лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения в составе группы лиц по предварительному сговору). Им грозит арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

15 ноября около полуночи девушки находились на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда, они решили прикурить от Вечного огня, тем самым осквернив место захоронения.