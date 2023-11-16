СКР возбудил уголовные дела на 520 наемников из 44 стран

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении более чем 520 наемников, воюющих на стороне Украины против российской армии. Они прибыли в незалежную из 44 государств.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении более чем 520 наемников, воюющих на стороне Украины против российской армии. Они прибыли в незалежную из 44 государств.

Об этом в четверг, 16 ноября, агентству ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран", — сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, "солдаты удачи" появились в рядах украинских боевиков уже в первые месяцы с начала конфликта на Донбассе в 2014 года, а сейчас их количество выросло кратно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...