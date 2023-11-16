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Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ

1:10
Силовые структуры

Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении.

Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ
Фото: Портал Российское казачество

Противника нейтрализовали за трое суток, вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев. Бойцы казачьей бригады разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, уничтожили пулеметы, минометы 120 мм и 82 мм, наблюдательные пункты ВСУ. Об этом порталу "Российское казачество" сообщило командование бригады.

"Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Враг пытается манипулировать украинцами, которые приняли их за своих хозяев. Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали. Защита Родины — это самая важная прерогатива каждого русского человека", — прокомментировал взятие опорных пунктов ВСУ командир бригады с позывным Гейзер.

Также на освобожденной территории ВС РФ нашли несколько противотанковых мин MI AC HPD F2 французского производства.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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