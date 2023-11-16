Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ

Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении.
Противника нейтрализовали за трое суток, вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев. Бойцы казачьей бригады разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, уничтожили пулеметы, минометы 120 мм и 82 мм, наблюдательные пункты ВСУ. Об этом порталу "Российское казачество" сообщило командование бригады.
"Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Враг пытается манипулировать украинцами, которые приняли их за своих хозяев. Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали. Защита Родины — это самая важная прерогатива каждого русского человека", — прокомментировал взятие опорных пунктов ВСУ командир бригады с позывным Гейзер.
Также на освобожденной территории ВС РФ нашли несколько противотанковых мин MI AC HPD F2 французского производства.
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