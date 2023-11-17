Украинский генерал: российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ

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Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой" сокрушался по поводу мощи новых российских фугасных бомб ФАБ-1500.

Фото: pxfuel.com

По словам отставного украинского генерала российские фугасные бомбы наносят огромный урон ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.

"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты", — сообщил неудобную для руководства Украины правду Кривонос.

По мнению отставного генерала, помочь ВСУ защитить позиции от прилета таких бомб могли бы современные и мощные системы противовоздушной обороны или истребители-перехватчики, но их поставки идут медленно.

Впрочем, такие системы ПВО и самолеты все равно становятся легкой добычей российской армии, признался Кривонос.

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