Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина получит очередной пакет военной помощи от Финляндии
Охлобыстин поделился пророчествами старцев о войне России и Китая
Архитектор объяснил, как из-за перепланировки может рухнуть дом
BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом
SpringerLink: низкоуглеводная диета нормализует уровень сахара в крови
Симптомы, требующие внимания: когда стоит сдать анализ на глюкозу
В Московской епархии рассказали, что священники просят нейросети придумать им тексты проповедей
Ставки акциза на табак и вино снова увеличатся
Версия: у берегов Австралии вымерли косатки, "помогавшие" людям в охоте на китов

Украинский генерал: российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой" сокрушался по поводу мощи новых российских фугасных бомб ФАБ-1500.

Украинский генерал: российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ
Фото: pxfuel.com

По словам отставного украинского генерала российские фугасные бомбы наносят огромный урон ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.

"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты", — сообщил неудобную для руководства Украины правду Кривонос.

По мнению отставного генерала, помочь ВСУ защитить позиции от прилета таких бомб могли бы современные и мощные системы противовоздушной обороны или истребители-перехватчики, но их поставки идут медленно.

Впрочем, такие системы ПВО и самолеты все равно становятся легкой добычей российской армии, признался Кривонос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Ростовчанин узнал о присвоении звания Героя России лично от Владимира Путина
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО

В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сжижает кровь
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Последние материалы
Боевик "Азова"* получил 25 лет строго режима
Певица Наталья Подольская призвала не замещать "Евровидение" "Интервидением"
Эксперты оценили уровень обслуживания китайских и иранских автомобилей в России
Экс-глава Госпогранслужбы Украины Николай Литвин разыскивается МВД РФ
Артист Стоянов заявил о пользе санкций для российского кино
В Баку задержан мужчина, пытавшийся устроить теракт на территории посольства Израиля
Зеленский назвал встречу Байдена и Си Цзиньпина полезной для Украины
Полковник Матвийчук: РФ борется с морскими дронами ВСУ при помощи сетей
С ноября в России расширили список должников, могущих стать банкротами без суда
Падающий металлический космический мусор меняет верхние слои атмосферы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников