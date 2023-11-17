Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области. Уточняется, что удар был нанесён Чаплинскому району региона.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

По словам Сальдо, вражеские ракеты были подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

"Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами "шторм шэдоу" Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса", — отметил глава Херсонской области в своём Telegram-канале.

По словам Сальдо, одна из ракет упала на открытом пространстве. Другая же врезалась в нежилое строение. В заключение губернатор отметил, что в результате ракетных ударов никто не пострадал.