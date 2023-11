Your browser does not support the audio element.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области. Уточняется, что удар был нанесён Чаплинскому району региона.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0