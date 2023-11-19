В Минобороны рассказали о западной технике, уничтоженной "Ураганами"

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

РСЗО "Ураган" показывают высокую эффективность в реальных боевых условиях, утверждают бойцы, применяющие их в зоне СВО. Рассказ одного из них распространило Минобороны РФ в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября.

Фото: Минобороны РФ

Старший офицер реактивной батареи с позывным "Самшит" сражается в составе войсковой группировки "Запад" на Купянском направлении. По его словам, обычно "Ураганы" замаскированы в укрытиях. Но при этом они круглые сутки — в полной боевой готовности.

Как только поступает команда от разведки, сразу две машины выезжают из своих мест и синхронно открывают огонь по вражеской цели 220-мм снарядами.

"Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки", — уточняет "Самшит".

"Ураган" не щадит никого и ничего, признаётся он.

"Из иностранной техники поражали польские самоходки — "Крабы" так называемые, американские М777", — приводит примеры военный.

Все расчёты набрались достаточно опыта, работают хорошо и точно, судя по периодическим похвалам со стороны командования, заключил он.