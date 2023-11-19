РСЗО "Ураган" показывают высокую эффективность в реальных боевых условиях, утверждают бойцы, применяющие их в зоне СВО. Рассказ одного из них распространило Минобороны РФ в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября.
Старший офицер реактивной батареи с позывным "Самшит" сражается в составе войсковой группировки "Запад" на Купянском направлении. По его словам, обычно "Ураганы" замаскированы в укрытиях. Но при этом они круглые сутки — в полной боевой готовности.
Как только поступает команда от разведки, сразу две машины выезжают из своих мест и синхронно открывают огонь по вражеской цели 220-мм снарядами.
"Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки", — уточняет "Самшит".
"Ураган" не щадит никого и ничего, признаётся он.
"Из иностранной техники поражали польские самоходки — "Крабы" так называемые, американские М777", — приводит примеры военный.
Все расчёты набрались достаточно опыта, работают хорошо и точно, судя по периодическим похвалам со стороны командования, заключил он.
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