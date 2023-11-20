Forbes: ВС России подавляют снаряды M982 Excalibur системой "Поле-21"

Российские военные благодаря система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" эффективно справляются с американскими высокоточными снарядами M982 Excalibur.

Фото: Вадим Савицкий

По словам военного эксперта из США Викрама Миттала, ВС РФ не позволяют украинской армии наносить удары с помощью Excalibur.

"Российская система РЭБ "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur", — уточнил специалист в материале для Forbes.

Как пояснил специалист, из-за действий российских войск американские боеприпасы теряют возможности придерживаться назначенного курса. Следовательно, они пролетают мимо цели, уточнил аналитик. Миталл обратил внимание на технологическое превосходство Вооружённых сил РФ над украинской армией.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия усовершенствовала свои средства РЭБ, поэтому украинские солдаты не могут нормально применять снаряды типа Excalibur на линии соприкосновения.