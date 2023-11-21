Два белгородских села обстреляны ВСУ за прошедшие сутки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram канале сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов за последние сутки.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор заявил, что в Шебекинском городском округе по селу Терезовка было нанесено три удара, по селу Новая Таволжанка — один удар.

"Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.

В настоящее время в регионе установлен "желтый" уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что 20 ноября аэродром в Херсонской области подвергся обстрелу из HIMARS.