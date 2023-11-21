Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram канале сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов за последние сутки.
Губернатор заявил, что в Шебекинском городском округе по селу Терезовка было нанесено три удара, по селу Новая Таволжанка — один удар.
"Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.
В настоящее время в регионе установлен "желтый" уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что 20 ноября аэродром в Херсонской области подвергся обстрелу из HIMARS.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.