Бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен к россиянам, понимая, что прорвать российскую оборону у них всё равно шансов нет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Глава Минобороны добавил, что российские военные будут продолжать делать всё для снижения оборонного потенциала ВСУ на всех участках СВО.
Шойгу отметил мужественность бойцов ВС РФ, демонстрируя высокую эффективность в зоне спецоперации.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.