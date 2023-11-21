Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных

Бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен к россиянам, понимая, что прорвать российскую оборону у них всё равно шансов нет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: https://structure.mil.ru/download/images/upload/2019/SAVX2187.jpg?contentdisposition=attachment

"Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Глава Минобороны добавил, что российские военные будут продолжать делать всё для снижения оборонного потенциала ВСУ на всех участках СВО.

Шойгу отметил мужественность бойцов ВС РФ, демонстрируя высокую эффективность в зоне спецоперации.