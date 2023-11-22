В Ленинградской области электрик нашёл под ЛЭП мешки наркотиков

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Электрик, работавший на ЛЭП в Ленинградской области, нашёл более 40 килограммов наркотиков, сообщает телеграм-канал Baza в среду.

Фото: АО «Облкоммунэнерго»

Сигнал в правоохранительные органы от сотрудника ЛОЭСК по Гатчинскому району поступил 20 ноября. Звонивший поведал, что как обычно обслуживал ЛЭП в районе деревни Мыза, когда обнаружил под одной из её опор три подозрительных мешка. Оперативники незамедлительно выехали на место и устроили засаду.

На следующий день туда приехал мужчина. Он забрал мешки, загрузил их в машину и тут же был взят с поличным.

Содержимое мешков отправлено на экспертизу. Уже известно, что в одном из них — 10 килограмм гашиша. Общая масса наркотиков, найденных электриком — более 40 килограммов. Возбуждено уголовное дело.