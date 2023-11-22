Обвиняемый в жестоком убийстве в смоленском общежитии предстанет перед судом

СУ СКР по Смоленской области провел расследование уголовного дела, заведённого на мужчину, обвиняемого в убийстве в одном из общежитий в городе Сафоново.

Фото: Global look press

В ведомстве сообщили, что убийство произошло 17 сентября. Двое мужчин по просьбе приятельницы пришли к одной из комнат общежития и постучали в дверь. Отмечается, что ранее мужчина избил их подругу, и двое пришедших руководствовались мотивами мести.

Тем не менее, хозяин комнаты открыл дверь и ударил ножом в живот одного из гостей. Получивший ранение спустился на первый этаж и скончался.

Как сообщает СУ СКР, убийца сам вызвал "скорую" помощь, но было уже поздно.

В ближайшее время суд начнет слушание.