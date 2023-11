В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства

В Орехово-Зуево Московской области задержали сотрудника полиции, который подозревается в убийстве мужчины. Как сообщает "МК", ранее потерпевший мужчина был осужден за угон автомобиля.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.