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В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства

Силовые структуры » МВД

В Орехово-Зуево Московской области задержали сотрудника полиции, который подозревается в убийстве мужчины. Как сообщает "МК", ранее потерпевший мужчина был осужден за угон автомобиля.

В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По данным следствия, 15 ноября в подмосковном Ликино-Дулево 40-летний полицейский-патрульный линейного отдела на станции Куровская зашел домой к ранее осужденному за угон автомобиля мужчине. Отмечается, что они были в дружеских отношениях. Затем начался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары хозяину дома битой по голове.

Потерпевший выжил. Полицейский задержан сотрудниками МВД. Заведено уголовное дело.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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