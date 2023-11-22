В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства

В Орехово-Зуево Московской области задержали сотрудника полиции, который подозревается в убийстве мужчины. Как сообщает "МК", ранее потерпевший мужчина был осужден за угон автомобиля.

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По данным следствия, 15 ноября в подмосковном Ликино-Дулево 40-летний полицейский-патрульный линейного отдела на станции Куровская зашел домой к ранее осужденному за угон автомобиля мужчине. Отмечается, что они были в дружеских отношениях. Затем начался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары хозяину дома битой по голове.

Потерпевший выжил. Полицейский задержан сотрудниками МВД. Заведено уголовное дело.