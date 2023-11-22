Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским журналистам в Запорожье, есть раненный

Министерство обороны РФ сообщило, что в среду, 22 ноября, украинские боевики атаковали группу российских журналистов, которые делали репортаж об обстрелах ВСУ мирных населенных пунктов в Запорожской области.

Фото: Wikimedia Commons

"В результате атаки украинских БпЛА на группу журналистов, получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов", — сообщает оборонное ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что раненный журналист был оперативно доставлен в военный госпиталь и сейчас угроза его жизни отсутствует.