Министерство обороны РФ сообщило, что в среду, 22 ноября, украинские боевики атаковали группу российских журналистов, которые делали репортаж об обстрелах ВСУ мирных населенных пунктов в Запорожской области.
"В результате атаки украинских БпЛА на группу журналистов, получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов", — сообщает оборонное ведомство в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что раненный журналист был оперативно доставлен в военный госпиталь и сейчас угроза его жизни отсутствует.
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