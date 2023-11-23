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Предатель Кузьминов заявил, что хочет поучаствовать в освобождении России

Силовые структуры

Предатель Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолёт и погубивший свой экипаж, часто даёт интервью своим кураторам из Киева.

Предатель Кузьминов заявил, что хочет поучаствовать в освобождении России
Фото: Telegram-канал издания RT

Однако эти интервью больше похоже на допросы и декларирование антироссийских тезисов.

В очередной беседе с "журналистом" в военной форме Кузьминов обозначил свои планы на будущее. Он заявил, что хочет побывать в Евросоюзе, по всей вероятности, Украина всё ещё не отпустила его в Европу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Тройка".

Также он сказал, что хочет летать в целях Украины и "освобождать" Россию. Мечтает он и побывать в России после её "освобождения", чтобы посмотреть людям в глаза.

"Если Кузьминову предложат вступить в бригаду ЛГБТ, он и от этого не откажется. Он теперь вообще не может от какого-либо предложения отказаться", — подытожил портал.

 

Предатель Кузьминов заявил, что хочет поучаствовать в освобождении России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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