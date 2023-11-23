Граждане Украины начинают постепенно осознавать, что их главный враг — это правительство Зеленского.
Об этом сообщает китайский портал InfoBRICS.
По словам автора, дезертиров в ВСУ всё больше, и это ясно: киевская хунта против непобедимой российской армии использует собственных людей как пушечное мясо. Одержать над Россией верх уже не надеется даже Вашингтон, поэтому он ищет "более управляемых" врагов в другом месте.
Киевская власть утратила возможность вести переговоры в тот момент, когда весной 2022 года сорвала подписанное мирное соглашение. А Кремль в состоянии продолжать специальную военную операцию и даже усилять давление на украинскую армию сразу на нескольких фронтах, подытожило издание.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.