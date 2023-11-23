В Китае назвали настоящего врага ВСУ в зоне спецоперации: "Зеленский"

Граждане Украины начинают постепенно осознавать, что их главный враг — это правительство Зеленского.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает китайский портал InfoBRICS.

По словам автора, дезертиров в ВСУ всё больше, и это ясно: киевская хунта против непобедимой российской армии использует собственных людей как пушечное мясо. Одержать над Россией верх уже не надеется даже Вашингтон, поэтому он ищет "более управляемых" врагов в другом месте.

Киевская власть утратила возможность вести переговоры в тот момент, когда весной 2022 года сорвала подписанное мирное соглашение. А Кремль в состоянии продолжать специальную военную операцию и даже усилять давление на украинскую армию сразу на нескольких фронтах, подытожило издание.