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Генерал Соболев: для решения задач СВО необходимо набрать 1,5-миллионную армию России

Силовые структуры

Генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил о расширении ВС России путём набора контрактников. Он озвучил задачу добровольного набора 421 тысячи человек с целью увеличить численность армии до 1,5 миллионов человек и выполнить задачи СВО.

Генерал Соболев: для решения задач СВО необходимо набрать 1,5-миллионную армию России
Фото: Минобороны РФ

Генерал также отметил, что во войска много жителей сельской местности, которые хотят улучшить свои финансовые возможности. Кроме того, среди набирающихся контрактников преобладают сибиряки, которые готовы защитить свою родину.

"Кто не желает — никто силой никого не берёт. Сейчас нет такого, что кто-то кого-то мобилизует", — отметил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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