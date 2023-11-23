Генерал Соболев: для решения задач СВО необходимо набрать 1,5-миллионную армию России

Генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил о расширении ВС России путём набора контрактников. Он озвучил задачу добровольного набора 421 тысячи человек с целью увеличить численность армии до 1,5 миллионов человек и выполнить задачи СВО.

Фото: Минобороны РФ

Генерал также отметил, что во войска много жителей сельской местности, которые хотят улучшить свои финансовые возможности. Кроме того, среди набирающихся контрактников преобладают сибиряки, которые готовы защитить свою родину.