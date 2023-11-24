МВД объявило в розыск экс-депутата Гольдмана за мошенничество на 1 млрд руб.

МВД РФ разыскивает бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Он обвиняется в мошенничестве. Ущерб оценивается в один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе расследования полицейские проведут обыск десяти объектов сельскохозяйственного холдинга Гольдмана.
24 ноября стало известно, что в отношении экс-парламентария было заведено уголовное дело после обращения более тысячи пайщиков кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад".
Следствие собиралось ходатайствовать о том, чтобы арестовать 380 объектов недвижимости, принадлежащих Гольдману.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.