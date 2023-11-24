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МВД объявило в розыск экс-депутата Гольдмана за мошенничество на 1 млрд руб.

0:45
Силовые структуры » МВД

МВД РФ разыскивает бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Он обвиняется в мошенничестве. Ущерб оценивается в один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

МВД объявило в розыск экс-депутата Гольдмана за мошенничество на 1 млрд руб.
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

В ходе расследования полицейские проведут обыск десяти объектов сельскохозяйственного холдинга Гольдмана.

24 ноября стало известно, что в отношении экс-парламентария было заведено уголовное дело после обращения более тысячи пайщиков кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад".

Следствие собиралось ходатайствовать о том, чтобы арестовать 380 объектов недвижимости, принадлежащих Гольдману.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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