МВД объявило в розыск экс-депутата Гольдмана за мошенничество на 1 млрд руб.

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

МВД РФ разыскивает бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Он обвиняется в мошенничестве. Ущерб оценивается в один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе расследования полицейские проведут обыск десяти объектов сельскохозяйственного холдинга Гольдмана.

24 ноября стало известно, что в отношении экс-парламентария было заведено уголовное дело после обращения более тысячи пайщиков кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад".

Следствие собиралось ходатайствовать о том, чтобы арестовать 380 объектов недвижимости, принадлежащих Гольдману.