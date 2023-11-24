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Жившая с мёртвыми детьми мать задержана в Великих Луках

1:36
Силовые структуры » МВД

Многодетная мать три месяца прожила с трупами своих детей в Великих Луках. Шокирующую историю рассказал телеграм-канал SHOT в пятницу.

Жившая с мёртвыми детьми мать задержана в Великих Луках
Фото: Соцсети

В полицию обратилась мать 34-летней Дарьи Сухановой. Она приехала к дочери погостить, повидать внуков и с ужасом обнаружила их мёртвыми. Скелетированные останки четырёхлетнего Максима и годовалого Андрея в памперсах покоились в двухъярусной кровати, укрытые одеялами. Горе-мамаша сообщила, что умерли они ещё в августе с разницей в неделю.

Потрясённая пенсионерка бросилась на поиски внучки и нашла её на даче в Мокриках — восьмилетняя Надя так же лежала на кровати, укрытая одеялом. Она, по словам матери, тоже скончалась в августе во сне.

Предварительно удалось установить, что Дарья с детьми жила в деревенском доме, купленном на маткапитал. После смерти дочки она взяла сыновей и переехала в съёмную квартиру к бойфренду. Там мальчики умерли, женщина ничего не предприняла. Соседи замечали трупный запах из вентиляции, но думали, что его источник — мёртвая крыса или кошка.

Следствие рассматривает версию убийства, Суханова как основная подозреваемая задержана. Предполагается, что она попросту заморила своих детей голодом.

Всего у женщины было пятеро детей. Самого младшего она родила дома и не регистрировала. Старший сын, 12-летний школьник, жил с бабушкой.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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