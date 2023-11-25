Минобороны РФ: с начала проведения СВО уничтожено 539 украинских самолетов и 255 вертолетов

В субботу, 25 ноября, Министерство обороны сообщила последние данные о потерях техники, которые понесли ВСУ с начала проведения спецоперации.

Фото: pxfuel.com

По данным российского оборонного ведомства с 24 февраля 2022 года, когда было объявлено о начале СВО, украинские ВВС потеряли 539 самолетов, 255 вертолетов и более 9,1 тысячи БПЛА различных классов.

Об этом говорится в публикации в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Помимо этого украинская армия недосчиталась 442 комплексов ЗРК, 13 611 танков и прочих боевых бронированных машин, свыше 7,1 тысячи артиллерийских орудий и минометов и без малого 15,6 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

По информации ряда военных экспертов, на момент создания собственных ВВС в 1992 году в состав военно-воздушных сил Незалежной входили четыре воздушные армии, 11 авиационных дивизий и порядка 50 авиаполков.

На вооружении украинских ВВС состояло более 2,5 тысяч самолетов и вертолетов разного назначения, большинство из которых - советского или российского производства.